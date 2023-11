Gatos tienen cientos de expresiones faciales distintas que desconocíamos

18 de noviembre de 2023, 8:00 AM

"Mucha gente sigue considerando –erróneamente– que los gatos son en gran medida una especie no social", explica a revista Science Daniel Mills, veterinario conductista de la Universidad de Lincoln que no participó en el estudio. "Está claro que ocurren muchas cosas de las que no somos conscientes", agregó.