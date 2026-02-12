Frente a amenazas híbridas: el plan de la UE contra los drones

La Unión Europea se prepara para actuar contra los drones de manera más eficaz. Los comisarios de Soberanía Tecnológica, Transporte y Asuntos Internos acaban de presentar una nueva estrategia en Estrasburgo.

En 2025, una serie de incursiones de drones y globos extranjeros en toda la UE añadió un matiz de urgencia al asunto.

En septiembre de 2025, una oleada sin precedentes de drones rusos ingresó en el espacio aéreo polaco y fue interceptada por el Ejército. En Dinamarca, los aeropuertos cerraron temporalmente después de que se avistaran drones no identificados sobrevolando la zona.

Nueva estrategia sobre drones

Con el nuevo plan, la Comisión quiere reforzar la capacidad de Europa para prevenir, detectar y responder ante actividades maliciosas con drones.

La estrategia se centra en mejorar la coordinación entre los países de la UE, los sistemas de detección de drones y el endurecimiento de las normas para los drones civiles. Entre las propuestas, está la creación de un centro de excelencia en contramedidas contra drones, mejores herramientas de seguimiento y evaluación de riesgos, así como la adquisición conjunta de tecnología para contrarrestar a los drones.

El plan también tiene como objetivo impulsar a la industria europea de drones a fin de que aumente la producción y la innovación tecnológica. Además, la estrategia busca profundizar la coordinación entre actores civiles y militares con el fin de proteger mejor infraestructuras críticas y fronteras.

Las amenazas híbridas de los drones se han producido a menudo en torno a infraestructuras civiles, como aeropuertos y puertos, o contra infraestructuras energéticas, explica a DW Henna Virkkunen, comisaria de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la UE. "Por eso es importante que ahora combinemos diferentes acciones, y que el sector privado, nuestras autoridades civiles y el Ejército trabajen juntos", dice Virkkunen. "Así es como podemos identificar, detectar y también eliminar los drones si es necesario".

Mayor implicación de la UE en seguridad

En muchos sentidos, la nueva estrategia de la UE se basa en un trabajo que ya estaba en marcha, pero ahora hay un enfoque mayor en cuestiones de seguridad, comenta a DW Chris Kremidas-Courtney, investigador visitante sénior del European Policy Center.

"Es un plan serio. Supone una mayor implicación de la Unión Europea en materia de defensa y seguridad", dice a DW. Según Kremidas-Courtney, el proyecto tiene un nivel de ambición no visto antes.

Al mismo tiempo, el experto en seguridad advierte que gran parte del documento estratégico sigue siendo más normativo que operativo. "Gran parte del lenguaje tiene que ver con evaluaciones de riesgos y sistemas de certificación", apunta Kremidas-Courtney, lo que sugiere que la UE sigue operando, en gran medida, dentro de su zona de confort: la regulación.

Urgencia antes las amenazas híbridas que se avecinan

Para Kremidas-Courtney, las incursiones en el espacio aéreo observadas en 2025 han acelerado el impulso político. "Ver drones volando alrededor de los aeropuertos [de la UE] ha añadido urgencia" a la cuestión de la defensa contra los drones, dice.

Aun así, sostiene que Europa habría avanzado en esta dirección de todos modos, ya que la guerra con drones y las tácticas híbridas desempeñan un papel protagonista en las amenazas de seguridad modernas.

Europa, un panorama fragmentado

En Europa, la defensa contra los drones sigue siendo desigual. "Francia, Alemania, Polonia y Suecia tienen muy buenas capacidades. Y Grecia también tiene muy buenas capacidades para defenderse de los drones en lugares específicos", dice Kremidas-Courtney. "Pero la mayoría de nuestros Estados miembros no tienen suficientes sensores. Tampoco disponemos de suficientes drones capaces de disparar" para derribar drones hostiles.

La nueva estrategia tiene como objetivo cerrar algunas de esas brechas, aunque muchas de las medidas dependerán de la participación voluntaria de los Estados miembros.

"Tenemos que ser capaces de compartir información si se producen ese tipo de incidentes", insta Virkkunen. El plan incluye un ejercicio anual europeo de seguridad contra drones para poner a prueba la coordinación transfronteriza en la práctica.

Presión para actuar con mayor rapidez

La estrategia surge en un momento en que la UE y la OTAN intensifican sus esfuerzos en materia de defensa. La creciente inestabilidad mundial y los cambios en las alianzas están ejerciendo presión sobre Europa para que actúe con mayor rapidez, algo por lo que precisamente no es conocido el bloque.

"Si no actuamos con la suficiente premura, creo que, en dos o tres años, podríamos encontrarnos en una situación en la que desearíamos haber actuado mucho más rápido", advierte Kremidas-Courtney.

El comisario de Asuntos Internos de la UE, Magnus Brunner, lo reconoció durante la presentación del plan el miércoles, 11 de febrero de 2026. "A menudo hemos sido demasiado lentos y nos ha sorprendido la amenaza que suponen los drones", comentó Brunner. "Creo que debemos trabajar juntos para utilizar los drones como una ventaja estratégica, porque contamos con la tecnología y los recursos para hacerlo".

La entrevista con la comisaria europea Henna Virkkunen fue realizada por Christine Mhundwa.