Fiscalía de Ecuador acusa al cuñado del expresidente Guillermo Lasso

La Fiscalía de Ecuador fundamentó este lunes la acusación por delincuencia organizada contra Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), y contra otros participantes de una trama de presunta corrupción en empresas del Estado.

La audiencia preparatoria de juicio por el denominado caso Encuentro, un entramado de corrupción en contratos del Estado en el sector eléctrico durante el Gobierno de Lasso, fue suspendida hasta la mañana del 23 de julio.

La Fiscalía ecuatoriana, en un comunicado, indicó que -además de apuntar sus sospechas a una estructura de delincuencia organizada integrada por Carrera y otras personas- el caso podría también relacionarse con otros delitos como cohecho, peculado (malversación) y lavado de activos.

El juez de la causa fijó la continuación de la audiencia para el 23 de julio, cuando definirá su posición tras la presentación de la acusación fiscal contra Carrera, Hernán Luque (detenido en Argentina) y otros involucrados.

De su lado, Carrera, en un mensaje de texto difundido a través de redes sociales, aseguró que "no hay ninguna prueba" en su contra y que la Fiscalía no ha sido "objetiva ni imparcial" en el caso. "Lo único" que tiene la Fiscalía "son elucubraciones. No hay documentos, testimonios ni grabación alguna", agregó el cuñado de Lasso, un alto directivo del privado Banco Guayaquil y expresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano.

Guillermo Lasso y el polémico caso Encuentro

Este caso fue uno de los procesos que motivó el inicio de un juicio político contra Lasso en abril de 2023, aunque la Corte Constitucional dejó fuera este proceso y sólo dio paso a que el Parlamento tramitara la censura al mandatario por un caso de peculado en contratos de la flota petrolera estatal.

Antes de que se iniciase la sesión donde se celebraría la votación final del juicio político, el exmandatario recurrió a una norma constitucional conocida como "muerte cruzada", por la cual el presidente puede disolver el Parlamento y convocar elecciones generales extraordinarias.

En dichos comicios, el actual gobernante Daniel Noboa venció y reemplazó a Lasso en noviembre de 2023, para completar el periodo que va hasta mayo de 2025.

​