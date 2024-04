Exeditor del 'National Enquirer' revela que retiraba noticias negativas sobre Trump

El exeditor también contó que los lectores de National Enquirer "seguían religiosamente" a Trump, que protagonizó la exitosa serie de telerrealidad "El Aprendiz" antes de entrar en política en 2015. Pecker reveló que acordó en una reunión en agosto de 2015 en la Torre Trump con Trump, Cohen y la asistente personal de Trump, Hope Hicks, apoyar la incipiente campaña de su amigo para la nominación presidencial republicana de 2016.



"Me preguntaron qué podía hacer y qué podían hacer mis revistas para ayudar a la campaña", dijo. La respuesta fue que "publicaría historias positivas sobre Trump y negativas sobre sus oponentes". Cohen, exabogado personal del magnate era la persona de contacto. "Cuando le avisaba a Michael Cohen de una historia negativa, él mismo trataba de investigarla para ver si era cierta o no", dijo Pecker. "Y se aseguraba de que la historia no se publicara y de conseguir que la mataran", una práctica que en inglés se conoce como "atrapar y matar".