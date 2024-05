Estudiantes de varios países se suman a protestas por Gaza

Al igual que en Estados Unidos, varios países empezaron este jueves a reportar crecientes protestas estudiantiles en numerosas universidades contra la guerra en la Franja de Gaza, que incluyen la instalación de campamentos.

Varias universidades británicas han empezado a montar campamentos pro-palestinos para rechazar la guerra en la Franja de Gaza, pero los grupos organizadores no esperan que se repita la violencia presenciada en las protestas de Estados Unidos, según la llamada Campaña de Solidaridad con Palestina .



El primer campamento estudiantil se instaló en la última semana de abril en la Universidad de Warwick, y después en los campus de las de Bristol, Sheffield, Manchester, Leeds y Newcastle, según los grupos organizadores.

La responsable de campaña del citado grupo, Stella Swain, declaró este jueves a los medios que, en las siguientes semanas, "más lugares aceptarán ese llamado de apoyo. Todas las protestas hasta ahora han sido completamente pacíficas y no hay nada que indique que no lo serán. Habría muy pocos motivos para una respuesta (policial)". Dijo esperar que ningún liderazgo político -apoyara o no su causa- querría ver a la Policía británica actuar como lo ha hecho la estadounidense con las manifestantes estudiantiles.

Ocupan vestíbulo en la Universidad de Lausana, en Suiza

En tanto, unas cuarenta personas ocuparon la tarde de este jueves el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Humanas y Políticas de la Universidad de Lausana (UNIL), una de las más prestigiosas de Suiza, informó la cadena pública de televisión RTS.

La protesta tuvo lugar en el vestíbulo principal del edificio, donde los grupos manifestantes organizaron una sentada con banderas y pañuelos palestinos al grito de consignas como "Palestina libre".

Las personas exigen un boicot académico a las instituciones de Israel, además de un alto el fuego inmediato en Gaza, el restablecimiento de la financiación de Suiza a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y "el fin de la represión contra el movimiento de solidaridad con Palestina", según la fuente.

Estudiantes de Universidad de Valencia mantienen acampada

Por su parte, estudiantes de la Universidad de Valencia mantienen una acampada -la primera de estas características en España- en solidaridad con Palestina y seguirán de forma indefinida mientras tengan "fuerza" y hasta que consigan su objetivo: "Lograr el fin del genocidio palestino".

Así lo señaló este jueves Esther Monge, estudiante de Ciencias Políticas y miembro de Estudiants per Palestina y del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) de País Valencià, del que partió la iniciativa, que reclama también el cese de acuerdos de las universidades e instituciones con cualquier empresa u organismo de Israel. Del mismo modo, la acampada, que comenzó el 29 de abril en la Facultad de Filosofía de la universidad valenciana, reclama a las universidades un pronunciamiento que vaya más allá de la equidistancia, denominando lo sucedido "no como conflicto o guerra sino como un genocidio".

Por su parte, la Universidad de Valencia -que cedió el primer día de la acampada las instalaciones de la Facultad de Filosofía por la lluvia- aseguró que no tiene intención de pedir a los grupos acampados que abandonen las mismas. De hecho, reforzará la seguridad con más vigilantes, además de instalar urinarios portátiles para las personas acampadas, informaron a la agencia EFE fuentes de la universidad.

​En Francia, Sciences Po cerrará por las protestas

Sciences Po, uno de los centros universitarios más prestigiosos de Francia, anunció este jueves que cerrará sus locales el 3 de mayo por las protestas pro-palestinas de una parte de sus estudiantes, según reportaron los medios locales.

"Invitamos a que hagan teletrabajo", dice un mensaje de la universidad a su personal. Sciences Po, junto a otras universidades en Francia -algunas de ellas emblemáticas, como La Sorbona- ha sido uno de los centros de las movilizaciones y los bloqueos por parte de grupos estudiantiles que denuncian "un genocidio palestino" cometido supuestamente por Israel.

Inspiradas en las movilizaciones de ciertas universidades estadounidenses, muchas de estas protestas han desembocado en intervenciones de agentes antidisturbios, que se han desarrollado, hasta el momento, de manera pacífica.

Estudiantes inician acampada en la Universidad de Toronto

Paralelamente, alrededor de 150 estudiantes de la Universidad de Toronto, en Canadá, establecieron en la madrugada de este jueves un campamento en el recinto. Los grupos, que ha montado medio centenar de tiendas de campaña, exigen que la Universidad de Toronto -una de las más importantes de Norteamérica- cancele sus inversiones en Israel.

Como en Estados Unidos, estudiantes de numerosas universidades canadienses han protagonizado protestas por la situación en la Franja de Gaza. El 1 de mayo, un juez de la provincia de Quebec se negó a ordenar el desalojo de un campamento estudiantil establecido en la Universidad McGill de Montreal, que se asentó allí seis días antes.

La Policía canadiense tuvo que intervenir este jueves cuando manifestantes proisraelíes intentaron enfrentarse a estudiantes que permanecían en un campamento en la Universidad McGill.