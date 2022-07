Entra a casino, apuesta ¢13.500, gana casi ¢115 millones y se va

Por Deutsche Welle | 19 de julio de 2022, 13:38 PM

Hay trámites que se hacen rápido y hay gente que tiene la suerte tatuada en la frente. El Casino Monticello, ubicado al sur de Santiago de Chile, divulgó la historia de un apostador que visitó por primera vez el recinto, apostó 20.000 pesos (20 euros, ¢13.500) en una partida de póker, logró la preciada escalera real y recibió de vuelta 171 millones de pesos (171.000 euros, casi ¢115 millones). Tras pedir que le pagaran con un cheque, abandonó raudamente el lugar.

El curioso comportamiento -marcado por la sangre fría y la racionalidad ante el arrebato de suerte- y la enorme fortuna del usuario llamaron la atención, haciendo que la historia circulara rápidamente por redes sociales.

Los trabajadores del casino confidenciaron a medios chilenos que no habían visto nunca al afortunado apostador en la sala de juegos, que se llevó a casa el premio más grande que se ha entregado este año en el recinto, ubicado cerca de la ciudad de Rancagua. El ganador no solo obtuvo la mano más preciada y difícil, sino que rechazó la invitación a quedarse en el hotel del casino y no quiso efectivo o transferencia, sino un cheque.

"El jugador y su acompañante reaccionaron con mucha alegría y se declaró muy contento, ya que el premio le llegaba en un muy buen momento para afrontar algunas deudas y hacer un viaje al extranjero", declararon fuentes del casino al diario El Rancagüino. Tras recibir el pago, el hombre del momento pidió que no se diera a conocer su identidad y se retiró velozmente, sin más.

Manuel Rojas, gerente general del casino, aseguró que se puso feliz cuando supo que el ganador no era un asiduo visitante, "porque eso demuestra que la suerte es una puerta que se puede abrir para todos por igual”. Claro, faltaría cotejar esa afirmación con quienes llevan años apostando sin jamás ganar un premio grande, pero la fortuna del apostador que encontró la aguja en el pajar no deja de ser inspiradora.