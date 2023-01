El nuevo orden mundial en el Pacífico

Pruebas de misiles chinos cerca de Taiwán

Influencia de los vínculos comerciales regionales

En la actualidad, muchos observadores geopolíticos creen que los vínculos comerciales mundiales evitarían, en última instancia, que estallara una guerra entre Estados Unidos y China. Otros afirman que el hecho de que la ex URSS no mantuviera relaciones económicas significativas con Estados Unidos y sus aliados del mundo libre fue precisamente la razón por la que no estalló la guerra. De ese modo, las dos partes no se entorpecían mutuamente.