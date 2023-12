EE. UU. quiere que guerra Israel-Hamás acabe lo antes posible

Estados Unidos desea que la guerra entre Israel y Hamás "termine lo antes posible", declaró este jueves un portavoz de la Casa Blanca, y el presidente Joe Biden instó a su aliado Israel a hacer más para proteger mejor a los civiles en Gaza.



No puede haber ninguna justificación para el odio a los judíos y el objetivo de destruir el Estado de Israel, afirmó Steinmeier en su discurso. "Me sorprende y me enoja que tal antisemitismo también exista aquí en Alemania, una y otra vez, en Alemania precisamente", dijo, citando el ejemplo de los estudiantes que ya no se atreven a ir a su escuela o universidad o a hablar abiertamente mostrar su fe. "En las últimas semanas se ha vuelto cada vez más difícil para nosotros, los judíos, sentir que pertenecemos a nuestro país, a Alemania", lamentó el presidente del Consejo Central Judío, Josef Schuster.