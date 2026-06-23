EE. UU. impone sanciones a cinco empresas cubanas y a esposa del hijo de Raúl Castro

El gobierno estadounidense anunció este martes (23.06.2026) sanciones contra cinco compañías cubanas afiliadas al conglomerado empresarial Gaesa, controlado por militares, y la esposa del hijo de Raúl Castro, Annalie Lilliam Rueda Cardero.

Las empresas son Almacenes Universales, la financiera Rafin, el Banco Financiero Internacional, Geominera y Empresa Siderúrgica José Martí, conocida popularmente como Antillana de Acero, la mayor siderúrgica del país.

Gaesa, el "músculo financiero detrás del aparato represivo" del régimen comunista

Rafin y el Banco Financiero Internacional son "instituciones financieras vinculadas con Gaesa" encargadas de "mover dinero en representación del régimen", explicó el comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.

Almacenes Universales es la empresa logística de Gaesa, el gran conglomerado militaro-empresarial que, según el Departamento de Estado, es la principal fuente de recursos del régimen comunista de Cuba y que también está sancionado.

"Gaesa sigue funcionando como el músculo financiero detrás del aparato represivo de seguridad del régimen cubano", explicó Rubio en su comunicado.

EE. UU. extiende el cerco económico a personas vinculadas con el régimen

Desde principios de año, la presión de Washington sobre la isla caribeña ha ido creciendo. El 5 de junio, el Departamento de Estado anunció sanciones contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y miembros de la familia Castro.

Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, el líder histórico superviviente de la revolución de 1959, fue uno de los sancionados. Su esposa Annalie Lilliam pasa ahora a formar parte de la lista, explicó Rubio.

Esta nueva lista de sanciones implica que todas esas empresas y personas no pueden entablar ningún tipo de relación económica con pares estadounidenses ni acceder al sistema financiero en Estados Unidos.

Además, cualquier tipo de propiedad o activo en el país queda igualmente bloqueado. Según medios de prensa, parte de la familia política de Alejandro Castro Espín vive en el estado de Florida.



