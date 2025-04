Ecuatorianos eligen presidente agobiados por la violencia del narcotráfico

El 41 % del electorado de Ecuador ya había ejercido su voto a mitad de jornada electoral este domingo (13.04.2025) para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se están produciendo de forma tranquila y con pocos imprevistos. Los centros de votación abrieron esta mañana para que los ecuatorianos elijan presidente entre el mandatario conservador, Daniel Noboa, y la candidata izquierdista Luisa González, en un balotaje que se prevé reñido y avanza bajo un clima de tensión por la violencia del narcotráfico y con el estado de excepción decretado en la capital y siete provincias.

Las fuertes lluvias y el clima invernal, que han obligado a reubicar 24 recintos electorales en 10 provincias, y la prohibición de usar teléfonos móviles durante la votación, han sido los dos factores protagonistas de una jornada donde no se han registrado grandes altercados ni problemas. "El porcentaje de participación alcanza el 41 % a escala nacional. Este dato refleja una activa respuesta del electorado", dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, durante el reporte de mitad de jornada.

González llama "a no intervenir"

Estas elecciones, en las que es obligatorio el votar para toda la población de 18 a 65 años, decidirán quién ocupará la jefatura del Estado para los próximos cuatro años: el actual presidente y candidato por Acción Democrática Nacional (ADN), Daniel Noboa, o la candidata de la Revolución Ciudadana, partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), Luisa González.

"Hago un llamado a la fuerza pública, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, a no intervenir a favor o en contra, sino que se garantice la democracia correctamente. A no intervenir en el conteo de votos en las urnas, sino a estar garantizando la seguridad del pueblo ecuatoriano, que ya no da más", dijo González en declaraciones a la prensa tras depositar su voto.

Noboa: "Hoy ganamos"

Menos de media hora después lo hizo Noboa, acompañado de su esposa, la 'influencer' Lavinia Valbonesi y sus tres hijos, en Olón, la comuna de playa de la costera provincia de Santa Elena, donde el mandatario tiene fijada su residencia. "Hoy ganamos. Hoy será un día importante para la historia del Ecuador", dijo antes de salir del centro donde votó en medio de un estricto control de seguridad, que mantuvo cerradas las calles aledañas, para luego dirigirse a su residencia, donde esperará los resultados.

Varias encuestadoras prevén un codo a codo tras la ajustada primera vuelta en la que Noboa se antepuso con menos de un punto porcentual. Según Comunicaliza, a inicios de abril la intención de voto por Noboa registraba un 50,3% frente a 49,7% de González. Los centros electorales cerrarán a las 17:00 hora local (00:00 CET del lunes) y se prevé que los primeros resultados empiecen a salir una hora más tarde, según vaya avanzando el recuento.