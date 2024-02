Ecuador dice que arrebató control de cárceles a criminales

23 de febrero de 2024, 8:17 AM

El objetivo es que las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, no vuelvan a adueñarse de los centros penitenciarios, donde por rivalidades entre ellas se han registrado desde 2020 una serie de masacres carcelarias en las que han sido asesinados más de 450 presos.

Presos pagaban cupos para recibir comida

Al entrar en el Centro de Privación de Libertad Número 1 de Cotopaxi, el nombre oficial de esta cárcel, los militares encontraron que "existía una desorganización total, no existía la seguridad para las personas privadas de libertad. No tenían las tres comidas al día. Tenían que pagar por las tres comidas", según explicó un comandante del Ejército que no quiso revelar su identidad.