Ecuador decreta estado de excepción por protestas contra fin de subsidio al diésel

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa decretó este martes (16.09.2025) estado de excepción en siete de las 24 provincias del país en las que hay focos de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.

Con el fin del subsidio, el costo de este combustible pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Los colectivos de trabajadores y estudiantes protestan porque estas medidas afectan el costo de vida en Ecuador.

"Grave conmoción interna"

Conductores de camiones cerraron el lunes algunas vías, que fueron despejadas horas después tras la intervención de la policía, sin que se hayan reportado heridos o fallecidos.

Este martes, la carretera Panamericana Norte, en el ingreso a Quito, amaneció bloqueada con piedras y montículos de tierra.

Según el decreto firmado este martes, Noboa ordenó "declarar el estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo, por la causal de grave conmoción interna".

Libertad de reunión suspendida

La medida se extenderá por 60 días. El gobierno argumentó que los bloqueos provocaron "complicaciones en la cadena de abastecimiento de alimentos" y afectan el "libre tránsito de las personas, ocasionando la paralización de varios sectores que afectan a la economía".

Noboa además resolvió suspender la libertad de reunión en las siete provincias y autorizó a las fuerzas policiales y militares a "impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana".

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) tiene previsto marchar el 23 de septiembre contra la eliminación del subsidio al diésel, mientras que estudiantes universitarios convocaron una protesta en Quito para este martes en la tarde.

Los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) enfrentaron violentas protestas lideradas por la mayor organización indígena del país (Conaie), tras su intento de elevar el precio de los combustibles.