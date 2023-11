Ecologistas atacan a martillazos la "Venus en el espejo" de Velázquez en Londres

6 de noviembre de 2023, 10:15 AM

Just Stop Oil , una organización contra las energías fósiles, conocida por este tipo de acciones, reclama el cese inmediato de nuevos proyectos de petróleo y gas en el Reino Unido.

Richardson protestaba entonces contra el encarcelamiento de otra activista que defendía el derecho a voto de las mujeres en el Reino Unido. "Las mujeres no tenían derecho a votar en las urnas. El momento ya no es de palabras sino de acciones", declararon las activistas tras su acción, según Just Stop Oil.