Daniel Ortega: aislado, sancionado, y con cinco años más de mandato

Daniel Ortega jura para quinto mandato en medio de sanciones

Bien por él. Nicaragua es un país que ha mostrado tener fuerza para seguir adelante. Yo he visitado el país dos veces y ambas veces me he quedado sorprendido al ver que es un país organizado, limpio, educado, bien mantenido y con muchos lugares hermosos para visitar.

Milton Buitrago, Facebook

Entonces Ortega no podrá entrar a Estados Unidos. No podrá disfrutar de sus propiedades allá. No entiendo para qué tiene cosas en Estados Unidos si no puede acceder al país.

Carlos Javier Chicue, Facebook

¿Que diferencia hay entre la dictadura de Somosa y la dictadura de Ortega? Ninguna. Los dos se han portado mal y la izquierda lo sigue defendiendo.

Rolando Marrero, Facebook

¿Sanciones? Los estadounidenses no tienen derecho a entrometerse en políticas de otros países. No les incumbe. Ya bastante democracia repartieron en Medio Oriente.

Fran Gómez, Facebook

Los mismos que sancionan son los mismos abusivos que han robado oro, cuentas bancarias, empresas y hasta petróleo a Venezuela, Siria, Libia, Irak y otros más.

Róger Nogueira, Facebook

Desde la revolución en Nicaragua jamás ha sido ejemplo de prácticas democráticas. No asombra en absoluto.

Ariel Martínez, Facebook

Festival de conferencias: Putin triunfa y Occidente evidencia sus diferencias

Putin no tiene por el mango ninguna sartén. Lo único que la situación implica es que Rusia está amarrada a una sola postura, mientras Occidente cuenta con múltiples opciones.

Stanley Molina, Facebook

Estados Unidos cree que puede meter sus narices en todo y para ellos sí que no hay sanciones, pero hace tiempo se comienzan a ver cambios en estos juegos de tira la piedra e impón la sanción.

Leyver, Ciro

Una vez más decimos que este sistema capitalista ya caducó. Sólo le está haciendo daño a la humanidad.

Osman Sánchez, Facebook

La propaganda política de Occidente presenta a Putin como el representante de un país extremadamente peligroso. Pero, si se lo compara con otros países, nos encontramos con que, a pesar de ser el más grande desde la mirada territorial, su economía lo pone a la misma altura que España, en tanto que sus ingresos per cápita llegan al tercio de lo que recibe un español. ¿Qué riesgo para el mundo puede tener un país de ese tamaño?

Lo que fortalece a Putin en este conflicto es que tiene razón en su reclamo, más allá de su tamaño o su peligrosidad.

Ignacio Gel, Facebook

No es tanto como dicen. Es relativo, y ahora debe retirar sus tropas de la frontera con Ucrania. Tiene miedo de que ese país se integre a la OTAN y pone como excusa la supuesta "línea roja". Cada país puede hacer y permitir lo que mejor le interesa, y más temprano que tarde, se entiende que Ucrania se integrará en la OTAN.

Miguel Martínez, Facebook





Australia investiga si Djokovic mintió en su declaración de entrada

Cuando terminen de investigar, ya se habrá terminado el gran slam.

María Figueroa, Facebook

Bonito caballero es don dinero. Si hubiese sido el hijo de Petra, lo hubiesen deportado sin problemas.

Oscar Castro

Es que este tema aburre ya. Que lo dejen fuera y listo. Si mintió tanto y se lió el asunto… Es que parece que se convirtió en una telenovela aburrida.

Julio Miranda, Facebook

Con dinero baila el perro y, en este caso, el jugará el campeonato sí o sí.

Emmanuel Caraza, Facebook

Deberían deportarlo ya, porque la ley debe ser igual para todos.

Maurico Montes, Facebook