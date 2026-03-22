Cuba se prepara para posible intervención militar de EE.UU.

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó este domingo (22.03.2026) que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos, pero insistió en que su país "no tiene disputa" alguna con Washington. Las declaraciones las emitió en una entrevista con el programa "Meet the Press,” de la cadena NBC News.

"Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar", expresó el político. "Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos", agregó.

El viceministro de Exteriores recalcó que Cuba no ve "ninguna justificación" para que tenga lugar una acción militar, porque el país es "pacífico" y no representa "ninguna amenaza" para Estados Unidos. Fernández reiteró además que Cuba "no tiene ningún conflicto" con EE.UU: "Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos, pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar".

Nuevo apagón

La entrevista se difundió mientras las autoridades cubanas intentaban este domingo restablecer el suministro eléctrico en la isla luego del segundo apagón nacional en menos de una semana, con la red eléctrica afectada por una infraestructura envejecida y el bloqueo petrolero de Estados Unidos. En la entrevista, grabada antes del apagón, Fernández aseguró que están trabajando "de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación”, en referencia a los constantes apagones.

"Esperamos que el combustible llegue a Cuba de una u otra forma y que este boicot que impone Estados Unidos no dure ni pueda mantenerse para siempre". La energía ya regresó en algunas partes de La Habana, pero otras continuaban sin luz el domingo temprano. Un día antes, el Ministerio de Energía reportó una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional en el país de casi 10 millones de habitantes.

Las tensiones entre EE.UU. y Cuba se intensificaron tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en enero. El presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, advirtieron entonces que Cuba podría ser el siguiente país en enfrentarse a una intervención militar estadounidense. "Si viviera en La Habana y formara parte del Gobierno, estaría preocupado", declaró Rubio en ese momento.