Cuba reitera que no negociará reformas políticas y económicas con EE.UU.

El gobierno de Cuba reiteró su negativa a negociar con Estados Unidos posibles reformas políticas o económicas en la isla, a pesar de la creciente presión de Washington que esgrime la amenaza militar.

Así lo expresó el canciller Bruno Rodríguez, en un encuentro internacional con más de 700 sindicalistas, políticos de izquierda y activistas congregados en La Habana con motivo del Primero de mayo.

El mandatario estadounidense reiteró el viernes, durante un discurso en Florida, su amenaza de "tomar control" de Cuba, sugiriendo que un portaaviones estadounidense podría hacer escala allí "de regreso de Irán".

"No discutiremos jamás con Estados Unidos los asuntos que competen solo a la soberanía, a la independencia y a la libre determinación de los cubanos", aseguró el canciller.

A juicio del gobierno cubano, agregó, esos temas no pueden formar parte de una negociación con otro país.

Rodríguez llamó a Trump a no subestimar el nacionalismo cubano ni la respuesta popular en caso de un posible ataque. "Cuba sería un avispero. Cuba sería una trampa mortal. Cuba sería escenario de la guerra de todo el pueblo si el imperialismo estadounidense osara atacarnos", vaticinó.

"Cuba se defiende, se defiende con las ideas y se defenderá con las armas", advirtió, si bien luego agregó que el gobierno "actúa y actuará con responsabilidad", y espera que "prevalezca la cordura y el sentido común antes de iniciar una aventura tan riesgosa".

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel afimó que las amenazas de Trump a Cuba han alcanzado un nivel peligroso y sin precedentes, e hizo un llamado a la comunidad internacional para que reaccione.

"El presidente de Estados Unidos eleva sus amenazas de agresión militar contra #Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes", reaccionó Díaz Canel en X.

"La comunidad internacional ha de tomar nota (...) Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional", añadió el dirigente castrista.

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