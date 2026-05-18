Cuba-EE. UU.: tensión, drones y mochilas de emergencia

"Esto es una burla. Si estamos viviendo al día, ¿de dónde vamos a guardar para la guerra?", escribió una usuaria cubana en redes sociales tras la difusión de una guía oficial con recomendaciones para prepararse ante una eventual agresión militar de Estados Unidos.

"Es como decirle a un niño pobre de África que tiene que guardar comida para el invierno", comentó otro internauta. Los mensajes reflejan el desconcierto y el malestar de muchos cubanos frente a las orientaciones divulgadas en los últimos días por la Defensa Civil de Cuba, en medio de la creciente tensión entre La Habana y Washington.

La "Guía Familiar para la protección de la población ante una agresión militar" recomienda preparar una mochila con documentos personales, radio, linterna, fósforos, velas, botiquín de primeros auxilios, alimentos para tres días, agua potable, artículos de higiene y medicamentos para enfermedades crónicas. También recomienda identificar refugios ante posibles ataques aéreos.

La publicación del instructivo coincide con uno de los momentos más tensos en décadas entre Cuba y Estados Unidos. En las últimas semanas, Trump insinuó en repetidas ocasiones posibles acciones contra Cuba, llegando a decir que "Cuba es la próxima".

¿Drones para Cuba?

La tensión escaló además luego de que el medio estadounidense Axios informara, citando fuentes de inteligencia, que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares y evaluaría posibles escenarios de uso cerca de la base estadounidense de Guantánamo.

Sin embargo, para la analista Guadalupe Correa-Cabrera, el número de drones, en sí mismo, no representa una amenaza de peso. "En términos militares y estratégicos, 300 drones no son nada en comparación con la capacidad que tendría Estados Unidos", comenta a DW Correa-Cabrera, profesora de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, del estado de Virginia, en Estados Unidos. "Las asimetrías son enormes".

La cuestión geopolítica

La especialista considera que el verdadero significado del tema debe analizarse dentro de un contexto geopolítico más amplio, marcado por las tensiones entre Washington y potencias como Rusia y China.

"La localización geográfica de Cuba, más allá de lo que representa de forma simbólica, es fundamental para cualquier país que desee tener control del hemisferio occidental", explica.

Según Correa-Cabrera, la preocupación no radica únicamente en los drones, sino en las posibles alianzas estratégicas de La Habana con países adversarios de Estados Unidos y en el papel que podrían jugar nuevas formas de "guerra irregular".

"No estamos hablando de una guerra entre Cuba y Estados Unidos, sino de un conflicto global que involucra a otras naciones", señala.

Crisis humanitaria

Asimismo, en un país golpeado por apagones, escasez de alimentos y migración récord en los últimos años, hay quien considera que el mayor riesgo para Washington no estaría necesariamente en el plano bélico.

"El impacto más importante podría ser psicológico o político, más que estrictamente militar", evalúa, consultado por DW, Juan Battaleme, miembro consejero del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

"Una eventual crisis humanitaria sería probablemente mucho más delicada para Estados Unidos que la dimensión militar del conflicto", sostiene.

El experto advierte además que imágenes de cubanos huyendo por mar o buscando ayuda humanitaria en Guantánamo tendrían "un enorme costo político para Washington".

Según Battaleme, Estados Unidos busca evitar un escenario de descontrol regional. "Washington necesita que cualquier transición en Cuba sea ordenada y no genere un problema mayor o más inestabilidad regional", subraya. "Cuba hoy se parece más a la Venezuela de los últimos años: un país extremadamente vulnerable y sostenido en parte por apoyos externos", prosigue.

Con todo, y pese al endurecimiento del discurso y las crecientes tensiones diplomáticas entre La Habana y Washington, el internacionalista considera que la situación todavía está lejos de una confrontación directa. "La situación sigue moviéndose más en el terreno político que en el militar", concluye Battaleme.