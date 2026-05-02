Cuba denuncia “nivel peligroso” en amenazas de Trump y pide reacción internacional

Las amenazas de agresión militar de Donald Trump contra Cuba han alcanzado un "nivel peligroso" y "sin precedentes", denunció el sábado el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e hizo un llamado a la comunidad internacional para que reaccione.

El mandatario estadounidensereiteró su amenaza de "tomar el control" de Cuba el viernes durante un discurso en Florida, sugiriendo que un portaaviones estadounidense podría hacer escala allí "de regreso de Irán".

Según el jefe de Estado cubano, una intervención militar estadounidense tendría como objetivo principal "satisfacer" los intereses de la comunidad cubana en el exilio en Florida.

Las declaraciones de Donald Trump en Florida, hogar de la mayor diáspora cubana, se produjeron apenas unas horas después de que firmara una orden ejecutiva endureciendo las sanciones contra La Habana y las entidades que colaboran con la isla caribeña.

Trump y Rubio elevan el tono

También esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de "los adversarios" de Estados Unidos en su territorio y aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, no lo tolerará.

Desde enero, Washington ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, respondió también a las declaraciones de Trump con un "no nos dejamos amedrentar".

El Gobierno cubano convirtió este viernes la celebración del Primero de mayo en una concentración de apoyo y centró sus lemas en la defensa de la soberanía nacional y la independencia frente a la creciente presión de EE.UU.

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