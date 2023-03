¿Cuántas organizaciones han sido ya disueltas en Nicaragua?

¿Cuáles son las razones y desde cuándo ocurre?

El argumento que ha dado el ministerio de Gobernación para la cancelación de las asociaciones empresariales es que estas no completaron un proceso de convalidación de registro, conforme a lo establecido en la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Según la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, las cámaras empresariales presentaron inconsistencias en la información, como variaciones en cuentas que no fueron justificadas, o no reportaron detalles de ingresos y gastos.