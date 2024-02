Corte Suprema de EE. UU. se muestra reacio al veto contra candidatura de Donald Trump

9 de febrero de 2024, 6:18 AM

Un fallo definitivo a favor de Trump, el principal candidato republicano a la presidencia, pondría fin en gran medida a los esfuerzos en Colorado, Maine y otros lugares para evitar que su nombre aparezca en la boleta. La decisión del Supremo no se conocerá todavía, pero según muchos analistas los argumentos parecen indicar que los jueces, de mayoría conservadora, podrían no decantarse por apoyar a Colorado por temor a alterar las presidenciales de noviembre con efecto en las primarias de otros Estados, como el de Maine.

El presidente del Tribunal, John Roberts, dijo que sería una "consecuencia bastante desalentadora" que todo se reduzca a que "un puñado de Estados decidan las presidenciales". Y que una sentencia que dé la razón a Colorado podría conducir a que haya intentos en todo el país de descalificar a candidatos. Este Estado invocó la 14ª Enmienda a la Constitución para dictaminar que Trump no debería estar en la boleta electoral para las primarias republicanas del Estado el próximo 5 de marzo. Esa enmienda constitucional fue adoptada en 1868, después de la Guerra Civil, para impedir que exfuncionarios que "participaron en la insurrección" volvieran a ocupar sus cargos, pero no está claro si esa disposición es aplicable a Trump.

​Ocho de los nueve jueces sugirieron que estaban abiertos a al menos algunos de los argumentos presentados por Jonathan Mitchell, el abogado de Trump en la Corte Suprema. Trump podría ganar su caso si el tribunal considera convincente solo uno de esos argumentos. Sólo la juez Sonia Sotomayor parecía que podría votar a favor de confirmar el fallo de la Corte Suprema de Colorado que determinó que Trump "participó en una insurrección" y no es elegible para ser presidente.

Mitchell afirmó que para una insurrección es necesario "un esfuerzo organizado y concertado para derrocar al gobierno mediante la violencia" y que este no se produjo. "Esto fue un motín, no una insurrección. Los hechos fueron vergonzosos, criminales, violentos, todas esas cosas, pero no calificaron como insurrección tal como se usa ese término" en la legislación, recalcó.