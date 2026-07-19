Corte suprema de Brasil prohíbe visita de Milei a Bolsonaro en prisión domiciliaria

La Corte Suprema de Brasil negó este sábado la autorización para una visita del presidente argentino Javier Milei al expresidente Jair Bolsonaro en la residencia donde cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.

Milei anunció que asistirá el 25 de julio a la convención del Partido Liberal de Bolsonaro en Sao Paulo, donde se prevé la proclamación oficial de la candidatura del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, según la prensa brasileña.

Pero el juez Alexandre de Moraes decidió prohibir cualquier visita durante 30 días al expresidente, como sanción por la difusión de una carta política a través de su hijo, en violación de una medida cautelar que le impide comunicarse por redes sociales, incluso a través de terceros.

Bolsonaro no podrá recibir visitas con fines electorales ni difundir mensajes políticos

Bolsonaro, de 71 años, purga una pena de 27 años de prisión por tramar un golpe en 2022 para impedir la llegada al poder del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente (2019-2022) cumple la pena en su domicilio en Brasilia desde marzo por motivos de salud.

Moraes determinó que tampoco podrá recibir visitas de "finalidad político-electoral" hasta después de las elecciones generales de octubre ni difundir manifiestos políticos por ningún medio, ni siquiera con la ayuda de terceros.

Flávio Bolsonaro calificó esta prohibición general de visitas como un "abuso" en un video difundido en la red social X y acusó a Moraes de actuar por motivación política. El hijo del expresidente brasileño se medirá en octubre al izquierdista Lula, que buscará la reelección.