China suspende por un año las restricciones a las tierras raras

China suspendió este viernes (07.11.2025) durante un año las medidas de control a la exportación que impuso el pasado 9 de octubre sobre materiales estratégicos como tierras raras, componentes de baterías de litio y diamantes sintéticos industriales. Según un comunicado del Ministerio de Comercio, la suspensión entra en vigor de inmediato y se mantendrá hasta el 10 de noviembre de 2026.

El anuncio se produce después de que los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, alcanzasen una serie de consensos comerciales, incluido sobre tierras raras, durante su reunión de la semana pasada, celebrada en la localidad surcoreana de Busan. Y viene acompañado de otro: el de que Pekín restablecerá las licencias a la importación de soja estadounidense, así como las de madera en bruto.

Estados Unidos, a la búsqueda de alternativas

Estados Unidos busca en países de Asia Central como Kazajistán y Uzbekistán una fuente de tierras raras alternativa a China, al ofrecer a esos países un incremento de las inversiones a cambio de materias primas.

"Lamentablemente, los anteriores presidentes estadounidenses han desatendido por completo esta región", afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la reunión celebrada el jueves en Washington con sus homólogos de Kazajistán (que alberga la mayor reserva de wolframio), Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. El mandatario estadounidense calificó la región de "increíble y extremadamente rica".