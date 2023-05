Canal de Panamá: ¿peligra la economía mundial por falta de lluvias?

Las primeras consecuencias

La Autoridad del Canal de Panamá, que lo administra, emitió en los últimos meses estrictas restricciones de calado. Desde el miércoles 24 de mayo es de 13,5 metros. Sin embargo, los analistas de Everstream no esperan que la situación mejore, ni a corto plazo ni durante el resto de la primavera boreal. Las consecuencias para el transporte marítimo podrían empeorar, advierten.

Vincent Stamer, economista del Instituto para la Economía Mundial (IfW) de Kiel, dijo a DW, sin embargo, que la situación "no será verdaderamente crítica para las cadenas de suministro por ahora", y que "el canal de Panamá no tiene una importancia fundamental para la economía mundial como el Canal de Suez". A eso se suma que el comercio global, que se desarrolla en un 90 por ciento a través de los mares del mundo, ha mostrado ser de una resiliencia notable en los últimos años.

Búsqueda de soluciones

No es la primera vez que la autoridad del Canal de Panamá registra dificultades a causa de la sequía. Ya 2019 fue uno de los años más secos de la historia. El cambio climático "fue suficientemente probado en el Canal de Panamá", constató en 2020. También en Europa, la sequía afectó el nivel de las aguas del río Rin. Eso hizo que los precios de la gasolina y el petróleo para calefacción aumentaran , y obstaculizó el suministro a las fábricas. Ese escenario amenaza con repetirse este año por la falta de nieve en los Alpes.

Si esas medidas llegaran demasiado tarde y el paso por el canal ya no fuera redituable, ¿se vería Europa amenazada con algo similar al cierre del Canal de Suez? "No, definitivamente no", asegura Vincent Stamer.