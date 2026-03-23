Bogotá sobre Ecuador: "No estamos interesados en una guerra"

Aunque el hecho que tensa aún más las relaciones bilaterales todavía se investiga, las autoridades de Colombia creen que el masivo artefacto explosivo hallado en la frontera entre ambos países fue lanzado vía aérea desde Ecuador a un punto interno fronterizo y rebotó, deslizándose hacia territorio colombiano, lo que puso en peligro la vida e integridad de las comunidades.

"Ecuador reconoce que está persiguiendo al multicrimen y que está realizando un bombardeo militar en la zona de su frontera", dice a DW por teléfono desde Bogotá la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio.

Y remarca que Colombia respeta la soberanía de los demás países y que, asimismo, aboga por que se respete la soberanía y la integridad territorial de su país.

Villavicencio comenta que, una vez se conozcan las conclusiones de las investigaciones sobre lo que pasó con la bomba, que fue desactivada en la zona de la frontera con Ecuador; donde hay extensos cultivos de hoja de coca para la elaboración de la cocaína en Colombia, comunicará los resultados de la investigación.

Guerra comercial

Los dos países enfrentan desde enero una guerra comercial. Quito le reclamó a Colombia hacer más para controlar el narcotráfico y, tras desencuentros diplomáticos, anunció una "tasa de seguridad" del 30 por ciento a las importaciones colombianas.

Bogotá respondió con aranceles espejo y suspendió la exportación de electricidad a Ecuador. Entonces la "tasa de seguridad" ecuatoriana se elevó al 50 por ciento y Colombia anunció que haría lo mismo.

Evitando una guerra

"No estamos interesados en entrar en una guerra con nadie”, remarca para DW la diplomática colombiana. Por el contrario, dice, lo que se busca es desescalar las tensiones y propiciar un diálogo que permita superar las divergencias existentes entre Colombia y Ecuador.

La política del presidente Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico se ha dirigido más a los diálogos con los grupos armados y a la sustitución de los cultivos ilícitos que a la confrontación militar.

Y esto, pese a que Colombia también está presionada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fuerte aliado de Daniel Noboa de Ecuador, para que el Gobierno de Petro, dé más resultados en su lucha contra el tráfico de cocaína.

Diálogo en Lima

La ministra Villavicencio espera lograr, en el marco de la reunión de la Comunidad Andina CAN, que se realizará en Lima, Perú, en los próximos días, que se den consensos con la facilitación de la Secretaría General de la CAN, para llegar a un entendimiento mutuo que reconcilie a Ecuador y Colombia, esperando a que quizás se de un nuevo encuentro allí, entre Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Hace 10 años, Ecuador era uno de los países más seguros de Latinoamérica. Hoy lo golpea una ola de violencia sin precedentes a cuenta del narcotráfico, que se ha reconfigurado, entre otros factores, luego de que la guerrilla de las FARC se desmovilizara, en 2016.

El acuerdo de paz en Colombia con las FARC le abrió espacio a otras bandas y grupos criminales en la región, una vez gran parte de las estructuras guerrilleras que gestionaban los cultivos de hoja de coca, insumo para fabricar la cocaína en Colombia, abandonaran el negocio.

Y, aunque los puertos del pacífico colombiano movilizan gran parte de la droga que va a Estados Unidos y Europa, las rutas tradicionales han mutado más tentáculos a los puertos del Pacífico ecuatoriano.

Postura de diálogo y paz

Al preguntarle a Villavicencio si Colombia ha pensado pedirle ayuda a Washington, como lo hizo Quito, para combatir el narcotráfico, la ministra responde que, en el caso de Colombia, el país no está pensando en bombardear.

Una respuesta muy en línea a las posiciones del Gobierno petrista sobre el conflicto en Gaza o la guerra en Irán. Respecto a esta, Villavicencio comenta que Colombia está promoviendo un comunicado junto a Brasil y México, los otros dos países más grandes de la región latinoamericana, para pedir conjuntamente un cese al fuego en Irán y que se restablezca el diálogo. Esta solicitud la enviarán a Naciones Unidas.