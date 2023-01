Blogueros de guerra rusos: piezas en un juego político

Las duras críticas de los nacionalistas rusos a la forma en que los militares rusos están malogrando el esfuerzo bélico no son nada nuevo en sí. Los blogueros militares prorrusos han sido muy elocuentes durante meses. Pero la más reciente oleada de indignación dirigida contra el ministerio de Defensa ruso plantea la cuestión de por qué se tolera esta crítica en una Rusia cada vez más autoritaria. Los blogueros favorables a la guerra parecen poder expresar libremente sus opiniones, mientras que los manifestantes contrarios a la guerra se enfrentan a penas draconianas de hasta 15 años de cárcel, por delitos como "desacreditar a las fuerzas armadas rusas" o difundir "información falsa" sobre el ejército ruso y sus actividades.

El régimen de Putin no controla por completo la narrativa

"Los blogueros militares critican desde la llamada perspectiva patriótica, lo que significa que no atacan a Putin. Atacan a los ejecutantes, pero no cuestionan el liderazgo de Putin ni su idea de invadir Ucrania. No se permiten críticas de personas que ponen en duda su liderazgo y la guerra en sí. Se les percibe como enemigos".