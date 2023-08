Berlín: cuna de nuevos autores latinoamericanos

Hoy la imagen es diferente. José Agustín Menéndez Conde llegó a la ciudad en el 2013 ya siendo abogado, buscó para estudiar un máster en la Universidad Humboldt, pero algo ya había cambiado en él. "En vez de prestar atención me sentaba al fondo a leer cuentos, me había obsesionado con ellos y fue así que me dí cuenta de que ya no quería ser abogado", cuenta.

"Me di cuenta que no sabía nada"

A través del taller, Menéndez Conde conoce al artista Tomás Saraceno, para quien termina trabajando durante ocho años. Esto le abre las puertas a una vida más cercana al arte, mientras seguía asistiendo al taller de Schweblin. En ese lapso tuvo momentos difíciles. "Al principio no pensaba necesitarlo de verdad. Había recién ganado una mención de Honor en el IX Premio Bonaventuriano de Colombia y pensaba que ya sabía escribir, pero mi maestra me destrozó el cuento y me di cuenta de que no sabía nada. Fue ella quien me enseñó no solo a escribir, sino también a leer".