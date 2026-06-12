Banco Mundial rebaja al 2,2% el crecimiento de Latinoamérica

El Banco Mundial (BM) ajustó a la baja el jueves (11.06.2026) su previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe al 2,2% en 2026, a causa del debilitamiento de la economía mundial, en medio de la incertidumbre energética debido a la guerra en el Medio Oriente.

Las previsiones de enero eran de un crecimiento del 2,3%. La economía mundial en general también se desacelerará, con un crecimiento estimado en el 2,5%.

Ese 2,2% es "reflejo de una demanda interna aún débil y un menor dinamismo de la economía mundial", explicó el informe.

La región volverá a fortalecerse de manera gradual en 2027 (2,5%) y 2028 (2,8%), "a medida que la política monetaria se flexibilice y las condiciones globales mejoren", dicen los expertos de la institución.

"Se espera que la inversión sea un motor importante de la recuperación a mediano plazo, acelerándose durante 2027-28 a medida que la flexibilización de la política monetaria cobre impulso" explicaron.

Chile y Perú, favorecidos por precios de metales

En ese ambiente de cierta morosidad destaca Argentina, con un crecimiento del 3,6% en el ciclo 2026-28, "impulsado por las exportaciones, pero limitado por políticas monetarias y fiscales restrictivas en el plano interno".

Brasil crecerá un 1,9% este año, Colombia un 2,3%, gracias a su condición de exportadores de petróleo.

México también se queda relativamente al margen de la crisis de los precios de la energía, pero la incertidumbre en torno a las negociaciones de su tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá pesa, y solo crecerá un 1,3% este año.

"El alza de los precios del petróleo aumentará los costos de importación y agudizará las presiones inflacionarias en los países importadores netos de energía. Sin embargo, economías como Chile y Perú se beneficiarán parcialmente de los elevados precios de los metales", indicó el texto.

América Central y el Caribe, que importa más energía de la que exporta, sigue expuesta a los vaivenes externos. Solo las remesas y la demanda interna, relativamente estable, mantienen el crecimiento.

"Los desafíos del mercado laboral persisten en toda la región, reflejando una débil creación de empleo formal, una elevada informalidad y un modesto crecimiento de los ingresos, lo que continúa afectando la productividad, el consumo y la reducción de la pobreza", concluyó el BM.