"Au pair" en Alemania: cuando el sueño se convierte en pesadilla

15 de septiembre de 2023, 0:40 AM

La brasileña asegura a DW que tuvo que trabajar mucho más de las 30 horas semanales pactadas. Principalmente como ayudante de limpieza y no como niñera. Su comida estaba estrictamente racionada. A menudo, apenas quedaba un trozo de pan para ella. Cuando se quejó de las condiciones de trabajo, fue fuertemente intimidada y amenazada con ser expulsada.

Da Silva habla de esclavitud moderna y dice: "Estuve en cinco familias, una peor que la otra. Alemania no tiene idea de lo que les pasa a las au pair aquí, es una locura. Como au pair, nadie te ayuda". Lo hace público porque quiere advertir a otras personas jóvenes que la explotación también existe en un país como Alemania. "¡Esto tiene que parar!", advierte.

DW tuvo acceso a fotos y mensajes de texto de las familias, que respaldan de forma creíble las acusaciones de Da Silva. Y este no es un fenómeno nuevo. Casos como este se hacen públicos una y otra vez, evidenciando un abuso de poder por parte de familias anfitrionas, en lugar de la reciprocidad y el beneficio mutuo a que remite el significado en francés de au pair ("a la par").

¿Solo una fracción de la realidad?

Agencias serias y ovejas negras

Walter-Bolhöfer dice: "Nuestras agencias siempre insisten en que las horas de trabajo deben centrarse en el cuidado de los niños, y que las tareas del hogar deben hacerse como un miembro de la familia. Las au pair no deben ser ayuda doméstica barata, sino que, principalmente, deben cuidar de los niños".

También ella conoce a las ovejas descarriadas de la industria. Una agencia que no tiene buena reputación en Alemania intentó recientemente solicitar la membresía, cuenta Walter-Bolhöfer. "Pero cuando le envié todas las normas del examen, no volvió a comunicarse". También le preguntan a menudo si mantiene una lista secreta de familias con las que a menudo ha habido problemas. Sin embargo, la organización no puede divulgar esto por razones de protección de datos.