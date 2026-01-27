Arqueólogos hallan herramientas de madera más antiguas del mundo

Dos artefactos encontrados en la orilla de un lago en Grecia son las herramientas de madera más antiguas descubiertas hasta ahora y datan de hace 430.000 años.

Una es un palo delgado de aproximadamente 80 centímetros de largo que pudo haberse utilizado para excavar en el barro. La otra es un trozo más pequeño y misterioso de madera de sauce o álamo que se sostenía con la mano y que pudo haberse usado para dar forma a herramientas de piedra, según una investigación publicada este lunes (26.01.2026) en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

El desafío de preservar herramientas de madera antiguas

Los científicos creen que los humanos antiguos utilizaban toda una serie de herramientas fabricadas con piedra, hueso y madera. Pero es particularmente difícil encontrar evidencia de herramientas de madera hoy en día porque la madera se pudre muy rápidamente. Tales herramientas solo se conservan en entornos específicos como en hielo, cuevas o bajo el agua.

Las nuevas herramientas, encontradas en la cuenca de Megalópolis en Grecia, posiblemente fueron enterradas rápidamente por sedimentos y preservadas por un ambiente húmedo a lo largo del tiempo. Durante años, los investigadores han encontrado otros vestigios en el sitio, incluyendo herramientas de piedra y huesos de elefante con marcas de cortes.

Aunque los científicos no dataron directamente las herramientas de madera, el sitio tiene aproximadamente 430.000 años de antigüedad, lo que proporciona información sobre la edad de los objetos.

"Siempre me ha emocionado poder tocar estos objetos", dijo Annemieke Milks, autora del estudio de la Universidad de Reading.

¿Quién usó estas herramientas prehistóricas?

Aún no se han encontrado restos humanos en el sitio, por lo que todavía no está claro quién usó las herramientas. Los propietarios pudieron haber sido neandertales, ancestros humanos primitivos o alguien más.

El sitio en Grecia probablemente tiene más tesoros del pasado esperando ser encontrados, dijo el arqueólogo Jarod Hutson del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian. Pero la apariencia sencilla de estas dos nuevas herramientas hace que sea más difícil interpretarlas.

"Es difícil entusiasmarse con estas porque no te impresionan inmediatamente como herramientas de madera. Y no sabemos para qué se usaron", dijo Hutson, quien no participó en el nuevo estudio.

Tecnología de los primeros humanos: otros hallazgos

Otros ejemplos de herramientas de madera antiguas incluyen un conjunto de lanzas de Alemania y palos de excavación chinos de 300.000 años de antigüedad que pudieron haberse usado para cosechar plantas.

El nuevo hallazgo ofrece una mirada poco común a la variada colección de herramientas utilizadas para sobrevivir, una visión de un "aspecto poco conocido de la tecnología de los primeros humanos", dijo en un correo electrónico Katerina Harvati, autora del estudio de la Universidad de Tübingen.