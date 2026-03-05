Apagón masivo afecta dos tercios de Cuba

Unos seis millones de cubanos quedaron este miércoles sin suministro eléctrico después de una avería en una central clave provocase la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en dos tercios de Cuba, incluida La Habana, informó la estatal Unión Eléctrica (UNE).

"Se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey (este) hasta Pinar del Río (oeste). Ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del SEN", escribió en redes sociales la UNE.

La causa de este apagón masivo se encuentra en la "salida inesperada" de la termoeléctrica Antonio Guiteras (en Matanzas, oeste) por "un salidero en la caldera" a las 12:41 p. m. hora local.

Esta central, una de las mayores del país, es fuente frecuente de problemas técnicos.

Tres horas después de la avería, apenas un 2,5% de los clientes de La Habana contaban con servicio eléctrico, según la UNE.

Telecomunicaciones fuera de servicio

El apagón tumbó también completamente los sistemas de comunicaciones, tanto la telefonía móvil como la fija, e incluso -de forma temporal- la señal de radio y televisión nacional.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, escribió por su parte en redes: "Trabajamos en el restablecimiento del SEN en medio de una compleja situación energética" y apuntó los primeros pasos de ese complejo proceso.

Habitualmente se recurría a los motores de generación (diésel y fueloil) distribuidos por todo el país (porque son rápidos de encender y no requieren electricidad), pero estos se encuentran básicamente parados desde enero por el asedio petrolero de EE. UU. que no deja entrar en la isla petróleo y combustibles importados.

Una aguda crisis desde 2024

Cuba sufre una aguda crisis energética desde mediados de 2024, pero en las últimas semanas se ha agravado por el bloque estadounidense. Esta falla en la central Antonio Guiteras no guarda relación con la medida de Washington, pero la falta de combustible sí que se puede achacar directamente a esta medida de presión.

Antes de la avería la UNE ya preveía para este miércoles, por la falta de capacidad de generación, grandes apagones durante toda la jornada, con el mayor de ellos cubriendo el 63 % del país.

Los cortes diarios cuando no hay averías superan las 20 horas diarias en amplias regiones del país y las 15 en algunos puntos de La Habana.

Antes de esta avería, ya se encontraban fuera de servicios por fallas o mantenimientos siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40% del mix energético en Cuba y se nutre principalmente de crudo nacional.

Dichas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero, sino a las condiciones en que operan las obsoletas termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector. El Gobierno cubano destaca al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de "asfixia energética”.