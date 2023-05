América Latina en alerta por aumento en tasas de suicidio

2 de mayo de 2023, 11:48 AM

Se trata de un fenómeno complejo y multifactorial. "No existe una causa única que pueda explicar las tasas crecientes, sino que, más bien, existe una combinación de factores individuales, sociales y culturales”, señala a DW el Dr. Matías Irarrázaval, asesor regional en salud mental de la OPS.

Entre ellos, factores socioeconómicos, como desempleo o pobreza; problemas de salud mental no tratados, como la depresión; falta de acceso a atención médica; experiencias traumáticas, como abuso, acoso escolar y la muerte de un ser querido; falta de apoyo social o aislamiento, conflictos familiares, uso de sustancias y acceso a objetos o medios letales.

El preocupante caso de Uruguay

En el acceso a salud mental, "no solamente están desbordados el sistema público y privado, la distribución de los recursos no son los adecuados, no se llega a tiempo, falta seguimiento y hay mucha demora en la atención”, sostiene la especialista.