Actos antisemitas en Francia: en un mes, el doble que en todo 2022

En cuanto a la aparición de decenas de estrellas de David pintadas en fachadas de edificios de París y de otras ciudades, supuestamente para señalar viviendas o comercios de judíos, aunque no quiso dar detalles, el titular de Interior dio a entender que las filtraciones a la prensa sobre la investigación son ciertas.

Sospechas de maniobra de Moscú

Declaraciones contra Karim Benzema

Por otro lado, Darmanin se reafirmó en sus declaraciones contra Karim Benzema, al que había acusado en particular de proximidad con los Hermanos Musulmanes, un grupo islamista que no está prohibido en Francia, y con el que el futbolista ha asegurado que no tiene ninguna relación.