Vladimir Quesada sobre seguidilla de 19 juegos sin perder: "No llevo esa cuenta"

Saprissa alcanzó ante San Carlos una seguidilla de 19 partidos sin perder y que perfila a los morados como el gran favorito al título, el que sería su cuarto de forma consecutiva.

Los morados no pierden desde el 24 de enero cuando cayeron ante el Herediano en casa, de ahí suman 14 victorias (las últimas cinco de forma consecutiva) y cinco empates.

Pese a los números, el técnico Vladimir Quesada acepta que ni siquiera sabía sobre la racha.

“Tal vez no me crea, pero yo no llevo esa cuenta, es ahora hasta que usted me lo dice, le doy gracias a Dios por las fuerzas que le da a los muchachos para brillar, pero repito, esto es trillado, yo sé, pero la palabra es trabajo”, aseveró el estratega.