Vladimir Quesada sobre Óscar Ramírez: "Es una de las 10 mejores personas que he conocido"

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, tuvo unas sentidas palabras hacia el estratega de Alajuelense, Óscar Ramírez.

En la conferencia de prensa previo al clásico de este sábado a las 8 p. m., Quesada solo tuvo buenos aspectos que señalar del Macho.

"Es algo lindo que depara la vida y que el fútbol nos brinda", comenzó Vladimir sobre la posibilidad de enfrentarlo.

"Óscar es una persona que respeto enormemente, todos los que tuvimos oportunidad de enfrentarlo, de ser compañero de él, es una de las mejores personas que he conocido en mi vida y he conocido bastantes, es una de las 10 mejores personas que he conocido en mi vida", añadió.

Sobre su capacidad de lectura de juego, el propio Vladimir indicó que "es sumamente inteligente, junto con otros ya mostraban sus dotes de técnico en el terreno de juego. Nos ayudaba a dilucidar lo que estaba pasando en la cancha, nos ayudaba individualmente y colectivamente a corregir situaciones".

El timonel morado consideró al Macho como "un gran jugador y uno de los mejores técnicos a nivel nacional, todo un placer y un honor el enfrentarlo".

Eso sí, luego de decir todo eso, el jefe del banquillo morado fue claro: "Espero poderlo saludar el próximo sábado, igual no le deseo éxito el próximo sábado, pero él entiende bien. Él me entiende. Es un placer".

