Vladimir Quesada envió dardo directo a quiénes no creen en el ADN morado

14 de enero de 2024, 10:13 AM

Sin embargo, el técnico morado Vladimir Quesada salió al frente y envió un dardo directo a quiénes no creen o simplemente no conocen de ese ADN del que tanto se habla.

“En nuestra institución la personalidad y demás valores se han transmitido de generación en generación, ya sea que se haya formado en Saprissa o no. Eso es parte del ADN de este equipo” explicó Quesada.

El sábado, tras el partido entre Alajuelense y Sporting FC, fue Joel Campbell quien atizó la polémica al aducir que “el ADN no existe en el futbol, lo que existe es el compromiso”.

“Es difícil, el que no ha estado en Saprissa no ha vivido lo que se vive dentro del camerino y en el terreno de juego, por eso será complicado que no lo pueda entender, pero de que existe, existe”, respondió Vladimir.