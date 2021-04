Troglio dice que no ha tenido contacto con el Saprissa

Aunque el Diario Diez de Honduras dio a conocer que el técnico del Olimpia, Pedro Troglio ya tiene un acuerdo verbal con el Saprissa y estaría muy cerca de finiquitar su llegada al club morado para el próximo torneo, el argentino desmintió vía WhatsApp a Telenoticias que haya tenido algún contacto con el equipo tibaseño, por lo cual descarta cualquier vínculo con los morados.



“Nunca me llamó ningún dirigente del Saprissa, nunca. No he hablado con nadie”, afirmó el argentino.

Esta noticia llega horas después de que, en medio de mucha confusión y errores de comunicación, Saprissa ratificó la tarde de este martes a Mauricio Wright como nuevo entrenador.

El presidente Juan Carlos lo confirmó como primer anuncio en la conferencia de prensa, aunque después corrigió y dijo que Wright llegaba como asistente técnico de marco herrera.

Sin embargo, horas después Saprissa envió un nuevo comunicado aclarando que Wright si será el nuevo entrenador y que Marco Herrera queda como asistente.

Eso sí, Herrera dirigirá este miércoles ante limón debido a que Wright arrastra un juego de sanción.