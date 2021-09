Saprissa termina primera vuelta rodeado de dudas y con pocos minutos sub21

El Deportivo Saprissa terminó este jueves la primera vuelta del Torneo de Apertura 2021 con mucha duda tras sumar su tercer partido sin victoria luego de empatar en casa 1-1 ante Guanacasteca.

Pero más allá de los pocos resultados dentro del terreno de juego también le ocupa al Saprissa su situación con los futbolistas menores de 21 años, pues según el último ranking presentado por Unafut, los morados son penúltimos en este rubro.

En 11 fechas disputadas, el Saprissa apenas suma 652 minutos distribuidos en cuatro jugadores jóvenes.

El último de ellos fue el joven Sergio Cespedes de 19 años quien disputó 45 minutos en el empate ante los pamperos.

Para el técnico Mauricio Wright los jóvenes no tienen que jugar por jugar y al igual que el resto de los futbolistas deben ganarse su campo en el once estelar.

“Aquí no es poner jugadores por minutos, sino jugadores que puedan consolidarse en algún momento.

“En este país en los últimos años nadie ha debutado a más jugadores que mi persona. Hay un dato muy interesante de la gran cantidad de jugadores que he debutado a lo largo de mis años como entrenador, siempre lo he dicho que el jugador tiene que levantar la mano, como lo han hecho Tristán Demetrius y Sergio Céspedes que dejaron buenas impresiones, siempre lo he dicho, no es solo para sumar minutos, es consolidarlos en el equipo pues jugar en Saprissa no es fácil”, mencionó el estratega.

Precisamente los morados debutaron este jueves al haitiano Tristán Demetrius de apenas 16 años, sin embargo, por ser extranjero no suma a la regla de futbolistas menores de 21 años según confirmó la Unafut.

“El que aparezcan jugadores jóvenes en el Saprissa siempre es importante. El mister tiene una plantilla amplia a su disposición hay muchos jugadores que entrenan a diario con el equipo y que tienen muchas condiciones y que Mauricio irá poniendo conforme él lo disponga”, indicó Ángel Catalina, gerente del club morado a la televisora FUTV.

De momento, Catalina añadió que está muy contento con la planilla de su equipo y al final ingresarán en una valoración, aunque no descartó “algún movimiento”.

Los morados esperan sumar los 1.440 minutos de la regla que pide Unafut en las próximas fechas, de lo contrario serían castigados con pérdida de puntos.