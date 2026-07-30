Saprissa lamenta muerte de exdelantero Tasio Maia

El Deportivo Saprissa lamentó la noche de este miércoles la muerte de su exjugador Tassio Maia.

"Nos unimos al dolor por la partida de nuestro exjugador y amigo, Tássio Maia", publicó el equipo.

﻿"Le enviamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia en estos momentos tan difí﻿ciles", añadió la institución.

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Tassio tenía 41 años y fue víctima del derrumbe de un muro durante la fuerte ráfaga de viento que azotó Río de Janeiro, según publicó el equipo brasileño Botafogo en redes sociales.

Tassio Mahia jugó de delantero y llegó a las filas moradas para el Apertura 2018 y disputó 19 partidos donde anotó cinco goles.



El cuadro morado informó de su salida del equipo el 7 de enero del 2019.



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