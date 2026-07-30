Muere Tassio Maia, exjugador de Saprissa, a sus 41 años

El exjugador de Saprissa, el brasileño Tassio Mahia, murió este miércoles, según informó el Botafogo en sus redes sociales.

Tassio tenía 41 años y fue víctima del derrumbe de un muro durante la fuerte ráfaga de viento que azotó Río de Janeiro, publicó el equipo Botafogo en redes sociales.

"En este momento de dolor, el Club expresa su solidaridad a los familiares, amigos y a todos los que convivieron con Tássio", informó la institución.

Tassio Mahia jugó de delantero y llegó a las filas moradas para el Apertura 2018 y disputó 19 partidos donde anotó cinco goles.



El cuadro morado informó de su salida del equipo el 7 de enero del 2019.





