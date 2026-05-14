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Saprissa-Herediano: siga acá las emociones del juego de ida de la final

El pitazo inicial se dará en el Ricardo Saprissa a las 8 p. m.

Herediano-Saprissa
Herediano-Saprissa
Por Adrián Fallas 13 de mayo de 2026, 19:20 PM

Saprissa recibe este miércoles a Herediano en el primer partido de la final de segunda fase del Clausura 2026.

Los morados vienen de imponerse en semifinales a Liberia, mientras que los florenses hicieron lo propio ante Cartaginés.

Recordemos que estos equipos fueron primero y segundo en la fase regular, pero son los rojiamarillos quienes tienen la ventaja de cerrar en casa esta ronda y también una eventual gran final.

Para no perderse detalles del cotejo, siga la transmisión de Teletica Radio en el siguiente enlace.

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