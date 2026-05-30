Saprissa definió de una vez por todas el futuro de Mariano Torres

El capitán del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, renovó por seis meses más.

A sus 39 años, Torres continuará su legado con los morados para el Torneo de Apertura 2026.

El argentino llegó al club en junio de 2016 y su década como morado ha estado plagada de títulos.

Dentro de su palmarés están ocho títulos de campeón nacional con Saprissa, dos Supercopa y una Copa. Internacionalmente, tiene una Liga Concacaf en su currículum.

¡RENOVADO! Algunos nacen para este escudo, toda historia grande merece más capítulos. 💜🟣🇦🇷



Mariano Torres firmó una extensión de contrato de seis meses más ✍🏻 pic.twitter.com/uinV9G3BhD — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 30, 2026

Tarde movida para el Saprissa

El Deportivo Saprissa vivió una tarde de cambios. El club informó la contratación del preparador físico Erick Sánchez, la renovación del atacante panameño Newton Williams y las salidas a préstamo de Rachid Chirino y Kenneth González.



Chirino jugará con Inter San Carlos, mientras González con Pérez Zeledón.

