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Tarde de cambios en Saprissa: Estos son los últimos movimientos en el club
Saprissa definió de una vez por todas el futuro de Mariano Torres
Fue una tarde muy movida para los morados.
El capitán del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, renovó por seis meses más.
A sus 39 años, Torres continuará su legado con los morados para el Torneo de Apertura 2026.
El argentino llegó al club en junio de 2016 y su década como morado ha estado plagada de títulos.
Dentro de su palmarés están ocho títulos de campeón nacional con Saprissa, dos Supercopa y una Copa. Internacionalmente, tiene una Liga Concacaf en su currículum.
¡RENOVADO! Algunos nacen para este escudo, toda historia grande merece más capítulos. 💜🟣🇦🇷— Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 30, 2026
Mariano Torres firmó una extensión de contrato de seis meses más ✍🏻 pic.twitter.com/uinV9G3BhD
Tarde movida para el Saprissa
El Deportivo Saprissa vivió una tarde de cambios. El club informó la contratación del preparador físico Erick Sánchez, la renovación del atacante panameño Newton Williams y las salidas a préstamo de Rachid Chirino y Kenneth González.
Chirino jugará con Inter San Carlos, mientras González con Pérez Zeledón.
Tarde de cambios en Saprissa: Estos son los últimos movimientos en el club
El Deportivo Saprissa vive una tarde de cambios. El club informó la contratación del preparador físico Erick Sánchez, la renovación del atacante panameño Newton Williams y las salidas a préstamo de Rachid Chirino y Kenneth González.
Sánchez cuenta con una trayectoria en el fútbol nacional e internacional, incluso con la Selección Nacional al participar en tres Copas del Mundo de la FIFA: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
"La institución se enorgullece de contar nuevamente con un profesional de la trayectoria y capacidad de Erick Sánchez, y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, en la que asumirá la coordinación de toda el área de desarrollo y preparación física de los equipos de la institución", informó el cuadro morado en un comunicado de prensa,