Tarde de cambios en Saprissa: Estos son los últimos movimientos en el club
Los tibaseños ya tienen nuevo preparador físico.
El Deportivo Saprissa vive una tarde de cambios. El club informó la contratación de Erick Sánchez como preparador físico y la salida a préstamo de Rachid Chirino.
Sánchez cuenta con una trayectoria en el fútbol nacional e internacional, incluso con la Selección Nacional al participar en tres Copas del Mundo de la FIFA: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
"La institución se enorgullece de contar nuevamente con un profesional de la trayectoria y capacidad de Erick Sánchez, y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, en la que asumirá la coordinación de toda el área de desarrollo y preparación física de los equipos de la institución", informó el cuadro morado en un comunicado de prensa,
Además, la S comunicó la
Chirino llegó a la institución en 2024 y, posteriormente, militó en la Asociación Deportiva San Carlos.
Durante su etapa con Saprissa, el atacante disputó 29 partidos oficiales y anotó en tres ocasiones.