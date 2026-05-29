Tarde de cambios en Saprissa: Estos son los últimos movimientos en el club

El Deportivo Saprissa vive una tarde de cambios. El club informó la contratación de Erick Sánchez como preparador físico y la salida a préstamo de Rachid Chirino.

Sánchez cuenta con una trayectoria en el fútbol nacional e internacional, incluso con la Selección Nacional al participar en tres Copas del Mundo de la FIFA: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

"La institución se enorgullece de contar nuevamente con un profesional de la trayectoria y capacidad de Erick Sánchez, y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, en la que asumirá la coordinación de toda el área de desarrollo y preparación física de los equipos de la institución", informó el cuadro morado en un comunicado de prensa,

Además, la S comunicó la﻿ salida a préstamo de Rachid Chirino, quien jugará para Inter San Carlos.﻿



Chirino llegó a la institución en 2024 y, posteriormente, militó en la Asociación Deportiva San Carlos.



Durante su etapa con Saprissa, el atacante disputó 29 partidos oficiales y anotó en tres ocasiones.

