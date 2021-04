Prensa hondureña liga a Pedro Troglio con Saprissa

El Saprissa marcó la agenda este martes con el anuncio y no anuncio de Mauricio Wright como técnico interino de los morados por lo que resta del Clausura 2021.

Pero en conferencia de prensa, el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, confirmó además que para la próxima temporada tendrán a un nuevo técnico que será extranjero y que incluso ya tienen una terna final de candidatos.

Pero ahora desde Honduras anuncian que el técnico argentino del Olimpia, Pedro Troglio, estaría a un solo paso de llegar al banquillo morado a partir del próximo certamen.

Según publicó de forma exclusiva el Diario Diez de Honduras, Troglio no se sentó a dialogar con el presidente del Olimpia Rafael Villeda ya que contaría con un acuerdo verbal con el Deportivo Saprissa.

“Lo que se maneja como un rumor ha sido una realidad, ya que el gigante tico le ha presentado una oferta al representante de Pedro Troglio quien se la trasladó al exseleccionado argentino y este dio el visto bueno para seguir adelante en esta negociación que han finalizado en buen puerto”, menciona la publicación de Diario Diez.

Incluso, el medio catracho asegura que el representante de Troglio ya se reunió con el presidente morado Juan Carlos Rojas con quien se acordaron los términos y el estratega argentino ya habría dado el sí.

“Diez también conoció que el proyecto que le ofrecieron al DT no solo mejora la parte económica, también es un proyecto deportivo atractivo y ambicioso para ambas partes y Pedro lo ha visto como una oportunidad más para crecer en su carrera en el área de Concacaf”, menciona la publicación del medio.

Estratega desmiente contacto.

Sin embargo, en declaraciones a Teletica Deportes, Troglio aseguró que nunca ha tenido contacto con algún directivo del Saprissa.

“Hasta ahora nunca nadie me llamó de Saprissa, no he tenido contacto con ellos. Es mentira lo que salió (que tenga acuerdo verbal)”, indicó en un mensaje el argentino desde Honduras.



Lo que sí es cierto es que el estratega ya ha estado en la órbita morada en varias ocasiones pues no es la primera vez que su nombre se liga como candidato morado, pues desde la salida de Wálter Centeno se habló de Troglio como una posibilidad.

En conferencia de prensa, Rojas aseguró que no daría ni el nombre, ni la nacionalidad del candidato número uno para dirigir a los morados solo aseguró que el escogido será “ganador”, con “experiencia en clásicos” y que se dará a conocer en las próximas semanas.