Por radio y celular: así vivió Saprissa su dramática clasificación

El técnico de Saprissa, Paulo Wanchope, analizó la clasificación agónica del equipo a las semifinales, luego de golear 3-0 a Pérez Zeledón.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Wanchope en conferencia.

Análisis de la clasificación: Estar remando no es fácil, el nivel de concentración fue muy bueno. Sabíamos que hasta lo último iba a ser así. Obviamente, sí estamos muy contentos, felices, pero también con mucha mesura. Igual hay que hacer una evaluación profunda y buena porque no es posible llegar a esto, a este último partido en estas condiciones, pero fue algo que cuando me llamaron se visualizó que iba a ser complejo, pero había confianza que se podía hacer esto.