Wanchope tiró picante: "Como dice Soto Molina, 'a pesar de...' estamos metidos"

El técnico de Saprissa, Paulo Wanchope, analizó la clasificación agónica del equipo a las semifinales, luego de golear 3-0 a Pérez Zeledón.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Wanchope en conferencia.

Análisis de la clasificación: Estar remando no es fácil, el nivel de concentración fue muy bueno. Sabíamos que hasta lo último iba a ser así. Obviamente, sí estamos muy contentos, felices, pero también con mucha mesura. Igual hay que hacer una evaluación profunda y buena porque no es posible llegar a esto, a este último partido en estas condiciones, pero fue algo que cuando me llamaron se visualizó que iba a ser complejo, pero había confianza que se podía hacer esto.

Afición: Quiero agradecer a toda la afición por hacerse presente acá, esto siempre lo he hablado con el grupo. Lo mínimo que podíamos hacer era darlo todo por ellos. Saprissa es así y como dice Soto Molina... a pesar dé estamos metidos ahí.

Temporada: Podríamos dividirlo, la segunda etapa del Saprissa ha sido buena. Hemos estado en esto por muchas circunstancias. La segunda vuelta fue muy buena. Ahora es empezar de cero. Vinimos remando desde atrás. Ahora ya es otra cosa y yo no tengo que explicarles lo que es Saprissa en una etapa final.

Jafet Soto: Lejos de personalizar esto, yo creo que el Herediano es el campeón, el primer lugar del torneo regular, es claramente favorito a ganar el título, es uno de los favoritos y los más fuertes. Nos conocemos y fuimos compañeros desde que estábamos en la U-17 en infantil.

Crecimiento: Yo nunca le he tenido miedo al fracaso, nunca me he sentido cómodo en zona de confort, por eso he crecido como persona y profesional. Entiendo la presión que hay en un club como Saprissa, clasificamos y de igual manera haremos la evaluación que hay que hacerla.

