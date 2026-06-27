¿Por qué Saprissa lanzó una camiseta de béisbol?

El Deportivo Saprissa celebra 91 años de historia con el lanzamiento de una camisa conmemorativa de edición especial que rinde homenaje al legado de su fundador, don Ricardo Saprissa, y se convierte en un símbolo del compromiso por preservar la identidad, la memoria y el ADN saprissista para las futuras generaciones.

La pieza es resultado de un trabajo conjunto entre el Deportivo Saprissa, en cuanto a diseño, la Comisión de Rescate Histórico y la Fundación Saprissa, organizaciones que impulsan un amplio proceso de investigación, recuperación y conservación del patrimonio histórico del club. Durante este proceso se han rescatado fotografías, periódicos y documentos inéditos que han permitido reconstruir episodios poco conocidos de la vida de don Ricardo Saprissa y fortalecer el espíritu histórico de la institución.

Uno de los hallazgos más significativos fue descubrir con mayor profundidad la trayectoria deportiva de don Ricardo como beisbolista. La investigación confirmó su participación en el primer partido internacional de béisbol disputado en España, así como su representación deportiva de tres países en distintas disciplinas, entre ellas la Selección Nacional de Softbol de Costa Rica. Estos descubrimientos revelan una faceta que hasta ahora era poco conocida y que refleja el espíritu deportivo, visionario e innovador que caracterizó al fundador del Deportivo Saprissa.

Precisamente, esta historia inspira el diseño de la camisa conmemorativa. La prenda adopta la estética clásica de los uniformes de béisbol de la época, incorporando elementos característicos como la botonadura frontal y una confección inspirada en aquellas camisetas históricas. De esta manera, cada detalle conecta el origen deportivo de don Ricardo Saprissa con los valores sobre los que se construyó una de las instituciones más emblemáticas del deporte costarricense.

Saprissa

​

La camisa estará disponible en dos versiones. La edición estándar conserva el diseño inspirado en el béisbol clásico, mientras que la edición premium, limitada a únicamente 91 unidades numeradas, fue concebida como una pieza de colección. Esta versión incorpora detalles en relieve, un empaque exclusivo con una fotografía histórica de don Ricardo durante su etapa como beisbolista, la reproducción de un extracto periodístico de 1936 y una caja diseñada para exhibir la prenda, convirtiéndola en un objeto de alto valor histórico y conmemorativo.

Más allá de celebrar un aniversario, esta iniciativa busca fortalecer el rescate y la difusión de la historia saprissista. La Comisión de Rescate Histórico continúa desarrollando investigaciones que permiten descubrir nuevas historias, preservar documentos y construir el contenido que dará vida al futuro Museo Saprissa, un proyecto impulsado por la Fundación Saprissa para resguardar y compartir el legado del club con las próximas generaciones.

Al adquirir esta pieza exclusiva, los aficionados no solo estarán conmemorando los 91 años de historia del Deportivo Saprissa, sino que también estarán apoyando directamente dos grandes causas: los proyectos de impacto social que desarrolla la Fundación Saprissa y la construcción del futuro Museo Saprissa, cuyo objetivo será convertirse en un espacio dedicado a investigar, conservar y difundir el patrimonio histórico de la institución.

La venta oficial se realizará durante las diferentes actividades de aniversario que se llevarán a cabo durante el mes de julio en el Estadio Ricardo Saprissa. Los detalles sobre fechas, puntos de venta y modalidad de compra serán anunciados próximamente a través de las redes sociales oficiales del Deportivo Saprissa y de la Fundación Saprissa.



