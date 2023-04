¿Pensaba Vladimir Quesada dirigir otra vez un clásico nacional?

Por Daniel Jiménez | 31 de marzo de 2023, 12:04 PM

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, brindó su segunda conferencia de prensa en su nuevo puesto en el equipo. Vladimir confiesa que todo ha sido turbulento, pero confía en el trabajo acumulado que tiene el plantel.

Asegura que el escenario de este domingo a las 5 p. m. en el Morera Soto es un escenario perfecto para volver a palpitar un clásico nacional en su carrera deportiva.

—¿Qué detalle ha podido entrenar en estos días?



Es poco lo que podemos hacer, cuando hay un partido en medio, lo más difícil es trabajar lo táctico. Todo se basa en la recuperación. La idea de los trabajos, de los tiempos, es de que el jugador llegue lo mejor descansado al día de partido. Lo que le puedo decir es que las ideas propias en este momento son pocas porque hay un trabajo ya acumulado. Yo no voy a tocar gran cosa de lo que se ha trabajado.

—¿Pensó en volver a dirigir un clásico nacional?

Le voy a hacer sincero, no me pasaba por la cabeza volver a dirigir en un clásico de Primera División, estaba avocado a mis trabajos de visorías con Roy Myers y Sergio Guila, avocado a dirigir al equipo U-13 de nuestra institución y ahí sí pensaba en dirigir un clásico en una posible final, a nivel de Primera División no lo pensaba. Nosotros podemos pensar en una cosa, pero Dios tiene otras cosas para nosotros.

—¿Cómo definirá el portero titular?



Tenemos cuatro porteros, yo cuento con los cuatro. Yo hablé con todos ellos y cada uno de ellos sabe cuál es el rol que debe cumplir. Para mí eso es muy fácil porque encontré un grupo muy unido dentro de ese camerino. Cuando le toca tiene que salir a dar el 100%.

—¿Entonces Aarón Cruz tiene las mismas posibilidades?

Sí, lo mismo Abraham Madriz, a quien conozco desde selecciones menores. Los cuatro conmigo son grandes personas. La relación es muy buena entre ellos.

—¿Cómo está Fidel Escobar y Ariel Rodríguez?

Fidel tiene una molestia, el cuerpo médico le puede dar más detalles sobre su lesión, pero nosotros lo vamos a aguantar, él quiere jugar. Pablo Arboine está dolido porque no va a poder participar. Nosotros vamos a tratar de cumplir lo que él quiere.

Con Ariel, claramente se vio el miércoles que salió en camilla, es difícil ocultar la lesión, es más grave, prácticamente está confirmado que no está disponible para el clásico.

—¿Qué recuerda de los clásicos en el Morera Soto?

Siempre ha sido un placer ir a jugar al Morera Soto. No podría recordar algo en específico. Modestia aparte, hay clásicos épicos como cuando íbamos perdiendo 3-0 y empatamos 3-3, incluso, con cinco minutos más, y hubiéramos podido concretar otro tanto.

—¿Se ilusiona con ser el técnico de Saprissa y ganar el título?

Hasta el domingo pasado todavía deba aparecer como entrenador de la categoría U-13, que es parte del trabajo que estaba haciendo aquí. Mi intención era salir campeón con esa categoría, igualmente, es lo mismo con la Primera División. Mi deseo era poder darle el campeonato número 38 a nuestra gran institución. Si nuestras autoridades tienen pensado otras cosas para mí y el grupo, bienvenido sea. Me siento contento por haber ayudado.



—¿Qué tiene el camerino que se ha podido blindar de todas las polémicas?



Yo lo dije, hoy en día, con las redes sociales, que no tengo, pero respeto a todos los que la tienen, es difícil abstenerse a lo que está pasando en el mundo. La libertad la tienen todos. Tratamos de decirle a los muchachos que obviamente tienen que tener la inteligencia necesaria para poder manejar esas cosas. Yo llego al camerino y el día martes me reafirma verlo de adentro.

Normalmente, yo veía al equipo entrenar y reunirse y veía la camaradería del grupo, eso es importantísimo, eso es lo que ha hecho que no se dañen las estructuras internas del grupo, que la cohesión no se vea fisurada a gran escala y, por el contrario, eso que sucede los ha hecho más fuertes y los ha unido como grupo, porque en ese camerino hay líderes como Guzmán, Waston, Bolaños, Alvarado, que no van a permitir que lo externo que sucede afecte al grupo. Ha sido la base a pesar de tantas tormentas. Tan es así, que somos primer lugar de campeonato y se irá el próximo domingo.



