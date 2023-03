Vladimir Quesada: "Yo voy a estar donde Saprissa me necesite”

30 de marzo de 2023, 8:56 AM

“Cuando don Ángel Catalina me llamó ayer (martes) y me dijo que si podía hacerme cargo del equipo le dije que sí, ni lo pensé. Cuando lo dejé en mi etapa anterior. Yo soy un gran saprissista, hay muchas personas que aman esta institución como yo, si tengo que hacer visorias, lo hago; si tengo que tomar la Sub-13 voy y lo hago, yo estoy a la orden, donde Saprissa me necesite voy a estar y por el tiempo que sea”, comentó Vladimir.