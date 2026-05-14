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¿Paradela, Marcel? Acá las alineaciones para Saprissa-Herediano

Estos son los seleccionados por Hernán Medford y José Giacone para el juego de este miércoles.

Saprissa vs. Herediano. Foto: Prensa Saprissa
Saprissa vs. Herediano. Foto: Prensa Saprissa
Por Adrián Fallas 13 de mayo de 2026, 19:00 PM

Se acabó el tiempo de la incertidumbre y ya se dieron a conocer las alineaciones para el juego de hoy entre Saprissa y Herediano.


Los dos mejores equipos de la fase regular se ven las caras en la final de fase y, mientras los florenses buscan levantar la copa 32 tras dos juegos, los morados deben extender la serie a una gran final para luchar por la 41.

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