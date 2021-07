Morados aprovechan pretemporada para trabajar la unión de grupo

Más allá de la parte táctica y de trabajo diferenciado por las diversas zonas dentro del terreno de juego, Saprissa cataloga vital la pretemporada para “hacer equipo” y promover la unión del grupo para el resto de la temporada.

De ahí que busquen que los futbolistas recién llegados se integren rápido a la idea de trabajo.

“Los compañeros me recibieron muy bien y me he adaptado rápido a los trabajos del profesor y a lo que él quiere que hagamos durante los partidos.

“Pero lo más importante es que podemos convivir con los compañeros y conocerlos más y vivir con compañeros que no conocía, esta pretemporada ha sido muy provechosa para la unión de grupo”, destacó el portero Kevin Chamorro, nueva ficha de los morados para esta temporada.

Chamorro no descarta que viene por la titularidad, pero sabe que primero debe ir paso a paso y respetar al resto de compañeros.

“Trabajo para ser fuerte y titular y para eso tengo que rendir y hacer que el equipo crezca”, explicó.

Por su parte, el lateral Ricardo Blanco ratificó que efectivamente la unión de equipo es fundamental para el resto de la temporada.

“La pretemporada es importante por la parte nutricional, las cargas, pero también en la parte grupal es fundamental porque llegaron compañeros nuevos que tienen que adaptarse al equipo y todos estamos muy metidos de lleno en la pretemporada”, explicó el experimentado jugador.

Blanco también hizo un llamado a los nuevos jugadores ante la responsabilidad que tienen.

“Aquí todo el mundo es bienvenido y el que tenga que aportar su granito de arena, saben de la responsabilidad que tienen para ingresar al club y si a ellos les va bien al equipo también le irá super bien”, añadió.

Los morados se mantendrán en el país realizando su pretemporada y de momento no tendrán fogueos fuera del país.